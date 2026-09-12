Aktien - diese Woche war's das mit neuen Hochs. Trump vergeigt den Iran-Krieg immer mehr, Öl über 100,00 USD. Dazu EZB mit falkenhaften Tönen - auch wenn die Zinserhöhung erwartet war, hoffte man doch auf versöhnlichere Zeichen für die nächsten Schritte. Also weiter Inflationszahlen, die auch der FED nächste Woche keinerlei Spielraum für Zisnsenkungen lassen. Der Markt sieht eher steigende Zinsen - was alles dem Mann im Goldenen Haus noicht gefallen wird. Aber Verhandlungsführer aus der Family and friends Fraktion nach Russland und in die Ukraine zu schicken, ist immer noch keine Lösung. Und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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