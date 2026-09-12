Meta spricht seit mindestens einer Woche mit europäischen Anleiheinvestoren und könnte erstmals Schuldtitel in Euro ausgeben. Noch handelt es sich lediglich um eine sogenannte Non-Deal-Roadshow - weder Volumen noch Zeitpunkt stehen fest. Dennoch zeigt die Sondierung, wie stark sich Metas Finanzierungsbedarf verändert: Der Konzern verdient operativ Milliarden, benötigt für seine KI- und Rechenzentrumspläne aber inzwischen fast ebenso viel Kapital. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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