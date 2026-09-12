Heidelberg - Das Vergleichsportal Verivox rechnet wegen des Iran-Kriegs mit einem weiteren Anstieg der Gaspreise für private Haushalte. Aufgrund der aktuell stark angestiegenen Großhandelspreise für Gas, des geringen Füllstands der Gasspeicher in Deutschland und des kommenden Winters erwarte man einen Anstieg der Gaspreise für Haushalte, sagte Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox, der "Rheinischen Post".



Storck betonte, die Neukundenpreise für Gas bildeten die Großhandelspreise besonders schnell ab und seien seit Februar um über ein Drittel angestiegen. Die Bestandskundentarife reagierten langsamer auf die Preisentwicklungen, würden aber früher oder später ebenfalls steigen. Beim aktuellen Preisniveau seien Preiserhöhungen zwischen 10 und 20 Prozent zum Jahreswechsel möglich.



Der Großhandelspreis in Europa ist nach gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran in dieser Woche auf den höchsten Wert seit mehr als dreieinhalb Jahren gestiegen.



Malte Küper, Energieexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), sagte der Redaktion, Deutschland sei besonders anfällig für Preisschocks, weil seine Wirtschaft stärker als die vieler anderer Länder von Erdgas abhänge. Zudem seien Deutschland und die EU nahezu vollständig auf Gasimporte angewiesen.





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