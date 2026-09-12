Meta erhält für seine neue KI-Strategie eine prominente Kaufempfehlung. JPMorgan-Analyst Doug Anmuth stuft die Aktie von "Neutral" auf "Overweight" hoch und erhöht das Kursziel von 640 auf 820 Dollar. Anmuth begründet seinen Schritt mit der Reichweite von Metas Plattformen und den ersten Nutzerdaten. Muse erreichte innerhalb von zwei Tagen Rang drei im amerikanischen App Store. Der Agent kann unter anderem Reisen planen, Einkäufe erledigen sowie Kalender, E-Mails und Nachrichten verwalten. Mit rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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