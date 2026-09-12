MAILAND, Sept. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Aktionäre der Intesa Sanpaolo haben heute der Kapitalerhöhung zugestimmt, mit der das freiwillige öffentliche Übernahme- und Umtauschangebot der Bank für die Monte dei Paschi di Siena (MPS) unterstützt werden soll. Damit ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Abschluss der im Juni angekündigten Transaktion getan. Der Beschluss wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung mit 96,96 % der vertretenen und stimmberechtigten Aktien angenommen.

Carlo Messina, CEO der Intesa Sanpaolo, kommentierte die Abstimmung wie folgt:

"Ich möchte unseren Aktionären für die starke Unterstützung danken, die sie unserem Vorhaben heute entgegengebracht haben. Die Genehmigung der Kapitalerhöhung ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Abschluss der im Juni angekündigten Transaktion mit der Monte dei Paschi di Siena und zum Aufbau einer noch stärkeren Gruppe - zum Nutzen unserer Aktionäre, Kunden, der Gemeinden vor Ort und Italiens insgesamt."

"Die Bankengruppe, die wir aufbauen wollen, wird zu den führenden Europas zählen. Bis 2029 erwarten wir mehr als 27 Millionen Kunden, ein verwaltetes Kundenvermögen von rund zwei Billionen Euro und einen Nettogewinn von mehr als 16 Milliarden Euro. Für den Zeitraum von 2025 bis 2029 planen wir, rund 61 Milliarden Euro an unsere Aktionäre auszuschütten und gleichzeitig eine äußerst solide Kapitalausstattung sicherzustellen."

"Die Bedeutung dieser Transaktion geht weit über ihre finanzielle Dimension hinaus. Zu den grundlegenden Aufgaben einer Bank gehört es, Ersparnisse zu schützen und zu vermehren und sie zugleich zur Förderung des Wirtschaftswachstums einzusetzen."

In der ersten Jahreshälfte stellte die Intesa Sanpaolo Privatkunden und Unternehmen Finanzmittel in Höhe von mehr als 44 Milliarden Euro zur Verfügung. Messina fügte hinzu: "Die zusätzliche Stärke, die wir durch die Transaktion gewinnen, wird es uns ermöglichen, noch mehr zu leisten."

"Die MPS-Aktionäre werden die Möglichkeit haben, am Wachstum einer der führenden Bankengruppen Europas teilzuhaben und von ihrer Fähigkeit zu profitieren, Wert zu schaffen und an die Aktionäre weiterzugeben. Die MPS-Kunden werden indes von der Technologie, den Produkten, dem Fachwissen und der internationalen Präsenz der Intesa Sanpaolo profitieren, während die enge Verbindung zu den Gemeinden vor Ort, die beide Banken auszeichnet, erhalten bleibt."

Mediobanca ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Projekts. Messina erklärte: "Wir wollen ihre Marke, ihr Fachwissen und ihre besonderen Kompetenzen innerhalb einer Gruppe stärken, die über eine größere Reichweite und eine stärkere Präsenz in Europa verfügt."

Sollte das Übernahme- und Umtauschangebot der Intesa Sanpaolo erfolgreich sein, sieht das Projekt im nächsten Schritt eine Beteiligung der Unipol am Aufbau der zweitgrößten Bankengruppe Italiens mit einer starken italienischen Aktionärsbasis vor. Dabei sollen die Marke MPS und ihr Hauptsitz in der Rocca Salimbeni erhalten bleiben und zugleich die Rolle Sienas weiter gestärkt werden."

"Die Transaktion sieht außerdem den Erwerb einer Beteiligung an der Assicurazioni Generali vor, und zwar ausschließlich als Finanzinvestition. Die Beteiligung der Intesa Sanpaolo an einem großen Konzern, der eine führende Rolle bei der Verwaltung von Sparvermögen in Italien spielt, wird einen erheblichen Mehrwert schaffen, indem sie zur Stabilität der Aktionärsstruktur der Assicurazioni Generali und zu deren Unabhängigkeit beiträgt."

"Die Menschen sind ein wesentlicher Bestandteil des Projekts. Die Kompetenzen, die Erfahrung und die über die Jahre bei MPS und Mediobanca gewachsenen Beziehungen sind ein wichtiges Kapital für die Zukunft. Im Rahmen des bis 2029 reichenden Plans der Intesa Sanpaolo erwarten wir rund 13.100 Neueinstellungen, die das Wachstum unterstützen, den Generationswechsel fördern und neue berufliche Perspektiven schaffen."

"Gestärkt durch unsere Ergebnisse, die klare Ausrichtung unseres Projekts und unseren Entschluss, eine noch stärkere Unternehmensgruppe aufzubauen, gehen wir nun die nächsten Schritte der Transaktion an. Unser Ziel ist ein Konzern, der Mehrwert für Italien schafft und eine zunehmend wichtigere Rolle in Europa übernimmt."

Weiterführende Links

Vollständige Stellungnahme von Carlo Messina, CEO der Intesa Sanpaolo

Pressemitteilung der Intesa Sanpaolo: außerordentliche Hauptversammlung

Ansprechpartner: international.media@intesasanpaolo.com

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