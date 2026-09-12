Anzeige
Mehr »
Samstag, 12.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Flucht aus dem Dollar? Gold explodiert - und hier wurden historische 80,4 g/t erbohrt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 850605 | ISIN: IT0000072618 | Ticker-Symbol: IES
Tradegate
11.09.26 | 21:40
6,849 Euro
+0,04 % +0,003
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Italien 40
Eurozone 50
EURONEXT-100
Europa 600
Europa 50
1-Jahres-Chart
INTESA SANPAOLO SPA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTESA SANPAOLO SPA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,8456,85810:52
6,8416,85011.09.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BANCA MONTE DEI PASCHI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA11,904-0,53 %
INTESA SANPAOLO SPA6,849+0,04 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.