Bei einem Aktienkurs von rund 18,10 € entsprechen die zuletzt ausgeschütteten 1,25 € einer Dividendenrendite von 6,9%. Die vielversprechenden 7% sind also keine Übertreibung. Allerdings signalisiert die hohe Rendite auch Zweifel an Verschuldung und Cashflow. Der Zahlencheck fällt besser aus, als es der Aktienkurs vermuten lässt. Völlig risikolos ist die Ausschüttung aber nicht. Der FFO ist nicht mehr der Maßstab Wer bei Vonovia noch auf den klassischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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