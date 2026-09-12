Der deutsche Leitindex beendete eine spannende Handelswoche unterhalb von 26.000 Punkten. Das ist aus charttechnischer Sicht zwar eine weniger gute Nachricht, doch in Anbetracht der Umstände präsentierte sich der DAX recht robust. Im Wochenverlauf sah die Lage noch deutlich prekärer aus, drohte doch ein Test der 25.000er Marke.Mit der Veröffentlichung der aktuellen US-Verbraucherpreisdaten musste der DAX am Freitag noch eine wichtige Klippe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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