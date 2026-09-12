Riad / Mokka / Teheran - Der sich ausweitende Konflikt im Nahen Osten setzt den weltgrössten Ölexporteur Saudi-Arabien massiv unter Druck. Nach der iranischen Blockade der Strasse von Hormus und der zunehmenden Bedrohung der Meerenge Bab al-Mandab durch die Huthi-Miliz im Jemen muss das Königreich nach Drohnenangriffen auch noch eine wichtige Pipeline abschalten. Eine daraus folgende zusätzliche Reduzierung saudischer Exporte könnte den Ölpreis und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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