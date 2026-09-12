Berlin - Nach der Rücktrittsforderung des Vorsitzenden des einflussreichen Parlamentskreises Mittelstand (PKM) in der Unionsfraktion, Christian von Stetten, an Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) verschärft sich der Streit in der Koalition. Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises der SPD, Esra Limbacher, wirft der Union vor, lediglich ablenken zu wollen, wie die "Rheinische Post" berichtet.
Die Rücktrittsforderungen wirkten wie ein Ablenkungsmanöver von eigenen Problemen, sagte Limbacher der Zeitung. Die CDU sollte sich zusammenreißen und wieder stärker auf Gemeinsamkeiten statt auf Spaltung setzen, fügte der SPD-Fraktionsvize im Bundestag hinzu. Die Menschen im Land würden zurecht erwarten, dass die Koalition Probleme löse, statt sich dauerhaft öffentlich zu streiten.
Von Stetten hatte der "Bild"-Zeitung gesagt: "Die Ministerin ist nicht mehr tragbar. Seit Monaten blockiert sie die Reformen, die unser Land so dringend braucht."
Die Rücktrittsforderungen wirkten wie ein Ablenkungsmanöver von eigenen Problemen, sagte Limbacher der Zeitung. Die CDU sollte sich zusammenreißen und wieder stärker auf Gemeinsamkeiten statt auf Spaltung setzen, fügte der SPD-Fraktionsvize im Bundestag hinzu. Die Menschen im Land würden zurecht erwarten, dass die Koalition Probleme löse, statt sich dauerhaft öffentlich zu streiten.
Von Stetten hatte der "Bild"-Zeitung gesagt: "Die Ministerin ist nicht mehr tragbar. Seit Monaten blockiert sie die Reformen, die unser Land so dringend braucht."
© 2026 dts Nachrichtenagentur