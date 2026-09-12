Magdeburg - Am 5. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 gewonnen.



In der 11. Minute erzielte Emmanuel Iyoha das Führungstor für die Hausherren. Nachdem der Magdeburger Mittefeldspieler Moritz-Broni Kwarteng unbedrängt durch das Mittelfeld marschiert war, rückte FCK-Verteidiger Maxwell Gyamfi heraus, wodurch der Raum für den Magdeburger Stürmer Mateusz Zukowski kowski aufging, der per Steckpass bedient wurde und direkt abschloss. FCK-Torhüter Julian Krahl konnte den Ball zunächst noch abwehren, doch Iyoha knallte den Abpraller ins Tor.



In der 16. Minute baute Alexander Nollenberger die Führung für Magdeburg weiter aus. Nach einer Flanke von der rechten Seite hatte Zukowski zunächst noch den Ball verpasst, sodass Nollenberger hinter ihm zur Stelle war und direkt abzog. Sein Flachschuss aus 16 Metern schlug im linken Eck ein.



In der 53. Minute schnürte Iyoha seinen Doppelpack und traf zum 3:0-Endstand für die Hausherren. Kwarteng hatte zentral zu viel Platz in der gegnerischen Hälfte und ließ den eingerückten FCK-Verteidiger Jacob Rasmussen mit einem Haken aussteigen. Anschließend bediente er Iyoha mit einem Steilpass, der halbrechts in den Strafraum eindrang und flach ins lange Eck vollendete.



Durch den Sieg klettert Magdeburg vorerst auf den 3. Tabellenplatz, während Kaiserslautern sich zunächst auf dem 6. Rang befindet.



Die weiteren Ergebnisse: VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth 1:1, Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden 2:2.





© 2026 dts Nachrichtenagentur