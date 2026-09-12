Braunschweig - Bei der Partie in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden ist am Samstag ein Braunschweig-Fan verstorben. Das teilte der Zweitliga-Verein Eintracht Braunschweig am Samstag mit.
Vor dem Anpfiff der Partie sei es auf der Tribüne zu einem medizinischen Notfall gekommen. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen sei der betroffene Eintracht-Fan auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben, so der Verein. Die Partie wurde aufgrund der medizinischen Notfalls etwa 15 Minuten später angepfiffen.
Vor dem Anpfiff der Partie sei es auf der Tribüne zu einem medizinischen Notfall gekommen. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen sei der betroffene Eintracht-Fan auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben, so der Verein. Die Partie wurde aufgrund der medizinischen Notfalls etwa 15 Minuten später angepfiffen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur