Die Dunkle Materie ist ein seltsamer Stoff. Aus ihr besteht der überwiegende Teil der gesamten Materie im Universum, 85 Prozent. Überall soll sie sein. Sie soll Galaxien geformt haben und deren Bewegungen beeinflussen. Und doch hat kein Astronom die mysteriöse Materieform bislang direkt beobachten können. Denn sie ist völlig unsichtbar, selbst für die leistungsfähigsten optischen Teleskope. Sie sendet kein Licht aus, absorbiert es aber auch nicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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