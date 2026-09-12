Wer an den amerikanischen Heimwerker-Markt denkt, hat meist sofort den Platzhirschen The Home Depot im Kopf. Doch direkt dahinter lauert ein wahrer Gigant des langfristigen Vermögensaufbaus, der aktuell mit spannenden Chancen lockt: Lowe's Companies. Der zweitgrößte Baumarktbetreiber der Welt führt seit Jahrzehnten ein bemerkenswertes Eigenleben an der Wall Street, während er im Schatten des großen Konkurrenten von vielen Anlegern bisweilen unterschätzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer