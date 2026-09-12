Dortmund - Am 3. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn 07 mit 3:0 gewonnen.



Bereits in der 5. Minute erzielte Fabio Silva das Führungstor für die Hausherren. Der Dortmunder Verteidiger Daniel Svensson hatte den Ball zunächst am eigenen Strafraum erobert und den BVB-Konter eingeleitet, bei dem Serhou Guirassy von der Mitte der eigenen Hälfte seinen Teamkollegen Fabio Silva mit einem Steilpass bediente. Letzterer profitierte dann von einem Fehler durch Paderborns Verteidiger Tjark Scheller, der nahe der Mittellinie zwar zum Ball ging, diesen aber nicht erwischte, sodass Silva allein auf das Tor der Gäste eilen konnte, am Strafraumrand den Paderborner Torhüter Nahuel Noll umkurvte und das Leder anschließend aus rund 13 Metern ins verwaiste Tor einschob.



In der 80. Minute baute Felix Nmecha die Dortmunder Führung weiter aus. Nach einem Zusammenspiel zwischen dem kurz zuvor eingewechselten BVB-Stürmer Maximilian Beier und Nmecha brachte sich Letzterer per Schussfinte im Strafraum halbrechts in Position und schoss das Leder anschließend aus spitzem Winkel unter Mithilfe des linken Innenpfostens ins lange Eck.



In der 89. Minute schnürte Nmecha seinen Doppelpack und traf zum 3:0-Endstand. BVB-Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer hatte von der rechten Seite unbedrängt ins Zentrum geflankt, wo Nmecha per Fallrückzieher sehenswert ins linke untere Eck vollendete.



Durch den Sieg klettert der BVB vorerst auf den 2. Tabellenplatz, während sich Paderborn zunächst auf dem 15. Rang befindet.



Die weiteren Ergebnisse: TSG 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart 2:1, SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 5:0, FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen 2:2, 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 1:3.





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