München (ots) -Schöne Szenen trotz deutlicher Niederlage! Ovationen vom Publikum für eine gute Leistung der deutschen Mannschaft. Die DBB-Basketballerinnen verlieren aber das WM-Halbfinale gegen die WM-Favoritinnen aus Frankreich mit 64:86. "Vor allem die 24 Turnovers waren's, die zu 30 Punkten für die französische Seite geführt haben. Damit kannst du gegen so eine gute Mannschaft nicht gewinnen", bilanzierte MagentaSport-Expertin Ireti Amojo.Tröstlich: die deutschen Frauen spielen am Sonntag (ab 16 Uhr live bei MagentaSport) gegen die Verliererinnen aus dem 2. Halbfinale USA gegen Spanien. Die WM-Medaille, vor der Heim-WM als Ziel ausgegeben, ist somit noch drin."Völlig unnötig. Die Zahl 24 Turnover ist schon viel zu hoch. Aber vor allem: was für Turnover wir hatten. Die können wir uns nicht erlauben, um einen Gegner wie Frankreich mitzuhalten. Wir sind schon auf einem guten Weg. Aber um heute Frankreich zu besiegen, waren es einfach zu viele Ballverluste", analysiert Bundestrainer Olaf Lange: "Wir werden jetzt alles auf morgen fokussieren. Auf jeden Fall haben wir eine Chance, das ist überhaupt keine Frage!"Emma Eichmeyer über die Gründe für die vielen Ballverluste: "Frankeich hat eine Super-Athletik. Vor allem vor seiner Kulisse müssen wir aufpassen, dass nicht die Nerven durchbrennen. Das ist leider passiert." Zum Spiel um Platz 3: "Wir wollen noch mal allen beweisen, warum wir so weit gekommen sind. Dass das kein Wunder war. Wir machen Attacke."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Halbfinale der deutschen Frauen bei der Basketball-WM gegen Frankreich. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Das Halbfinale der USA gegen Spanien wird ab 19.45 Uhr übertragen. Alle Entscheidungen gibt's live nur bei MagentaTV und MagentaSport. Am Sonntag ab 16 Uhr: Deutschland spielt um WM-Bronze. Das WM-Finale läuft ab 19.30 Uhr live.Frauen Basketball-WM 2026 | Halbfinale: Deutschland - Frankreich 64:86 - "Auf einem guten Weg", aber zu wenig für Topfavorit FrankreichDer Finaltraum ist ausgeträumt, aber die Berlin Arena feiert das deutsche Team trotzdem mit Standing Ovations. Frankreich bejubelt den Einzug ins Endspiel. Der Clip zu den Szenen nach Spielende: clipro.tv/player?publishJobID=Mm12MFNLYm5lbXBPSStOWTR2enVzQkRRNEJRZE5HUWt6KytQYzZHZGpWQT0=Per Günther, MagentaSport-Experte: "Joa. Ich fand, Frankreich war in Summe 15 bis 20 Punkte besser. Es gibt wahnsinnig wenig Raum für Fehler für die deutsche Mannschaft. Die tolle Nachricht ist: Man kann sie (Frankreich) schlagen. Es ist nicht unmöglich. Aber du musst eben die Offenen treffen, du musst die Fehler minimieren. Über die Turnover haben wir öfter gesprochen. Die schöne Nachricht, das würde ich noch bei den Turnover reinwerfen: Das ist auch eine Anpassung. Es gibt Momente im Leben einer Sportlerin, da spielst du gegen etwas, das du noch nicht gesehen hast. Manche Spielerinnen, die in der WNBA sind, kennen diese Form von Athletik auf mehreren Positionen. Dann gibt es auch Spielerinnen in der deutschen Mannschaft, die das noch nicht gesehen haben. Da denkst du, der Pass ist offen. Den spiele ich mein ganzes Leben so. Aber eine Gabby Williams hat da ihre Finger dran. Das dauert gar nicht so lange, dass du das irgendwann verinnerlicht hast. Mehr und mehr Spielerinnen aus Deutschland werden auf diesem Niveau spielen. Irgendwann hast du mit Satou Sabally jemanden dabei, die jeden Tag gegen sowas spielt. Dann erhöht sich die Quote von denen, die mit diesem Druck umgehen können. Insgesamt ist es ein riesiger Schritt in Sachen Lernprozess für die deutsche Mannschaft. Da kann man viel Gutes rausnehmen. Dann wurde auch offengelegt, wo du im Zweifel nochmal ranmusst. Es war keine Gala, aber trotzdem ein positives Zeichen für diese Mannschaft." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=WVJjb2E3RW5ZZWhYaEMxZEFKL0hIUjBzaXRjK2E1dURMN2R0dzdicUdvST0=Emma Eichmeyer, 6 Punkte, ein Assist gegen Frankreich: "Es war super tough. Wir wussten es von Anfang an, dass das Team von Anfang an extrem gut gestartet ist, ohne Niederlagen. Wir wussten, wir müssen mit einem extremen Fokus reingehen, auch physisch Länge und Athletik erwarten. Am Ende kam auch genau das."...zu den Turnover und warum es heute ein so großes Thema war: "Frankreich ist da auch einfach ein besonderer Gegner, weil sie auch diese Athletik auf allen Positionen haben. Vor einer solchen Kulisse dürfen uns die Nerven nicht durchbrennen. In Phasen ist uns das leider passiert. Wir müssen stärker mit dem Ball sein. Das können wir eigentlich auch."...über das Spiel um Platz 3: "Am Ende, egal welcher Gegner kommt, wir wollen sowieso allen beweisen, aus welchem Grund wir hergekommen sind und dass das nicht nur ein One-Hit-Wonder war, sondern, dass wir von Spiel zu Spiel besser werden und das dann auch im Vergleich zu heute morgen wieder ein Step besser wird." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NThIYzNheElDbENGSHRSRktMd25yaVdaRm4vdzBPcEdEZUxMMlN6M1cxND0=Alexandra Wilke, 6 Punkte und ein Assist gegen Frankreich: "Wir haben sehr, sehr lange mitgehalten. Wir haben in der Halbzeit gesagt: Hey Leute, wir sind voll im Spiel! Dass wir so hoch verlieren - gut - am Ende ist das dann so, Das ist dann egal, ob man in so einem Halbfinalspiel mit einem oder mit 20 verliert. Frankreich ist einfach ein Topteam und extrem gut."...über das Spiel um Platz 3: "Es gilt, dass wir es schnell schaffen, wieder umzuschalten, so wie wir es nach dem Spanien-Spiel geschafft haben, umzuschalten. Dann kommt es drauf an, gegen wen wir als nächstes spielen. Da werden wir uns auf den Gegner einstellen. Klar, man kann viel Positives aus dem Spiel mitnehmen, auch wenn es jetzt gerade noch wehtut. Aber da geht es darum, dass wir uns die positiven Dinge anschauen und die uns stärken."...über die Standing Ovations nach der Niederlage: "Das ist super schön, alle Fans zu sehen und dass sie trotzdem klatschen und sich trotzdem freuen, uns High-Fives zu geben oder Unterschriften wollen. Das ist super schön und baut einen auf jeden Fall auf, dass sie trotzdem dabei sind. Sie haben bis zum Ende angefeuert. Das war echt schön." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WnZMTDkxekJjQ2tkQjQyZzlzWXJhcjlueXdPSGpyNjFSRUZ3WEQ0RVJyVT0=Olaf Lange, Bundestrainer, darüber ob die 24 Turnover der Schlüssel waren: "Mit Sicherheit. 24 Turnover, die Zahl an sich ist schon viel zu hoch. Aber vor allem welche Turnover wir hatten, völlig unnötig und sicher auch Turnover, die wir uns nicht erlauben können, um mit einem Gegner wie Frankreich mitzuhalten. Das hat ein bisschen mehr Druck auf unsere Verteidigung ausgeübt, die insgesamt okay war. Wir haben ein bisschen zu viel gefoult. Ganz besonders, wenn sie jeden Passweg überspielen und wir über viel Ballbewegung, Cuts und Fills unsere Offense entwickeln müssen, könnten wir nicht solche einfachen Turnovers haben. Wir haben bestimmt 12, die ich für völlig unnötig halte. Das war unser Schwachpunkt. Im 4. Viertel waren es 9 Punkte. Im März hatten wir überhaupt keine Chance gegen Frankreich. Heute konnten wir für fast drei, dreieinhalb Viertel mitspielen. Wir sind schon auf einem guten Weg. Aber heute waren es zu viele Ballverluste, um Frankreich zu besiegen."...im Spiel um Platz 3 geht Olaf Lange automatisch davon aus, dass Deutschland auf Spanien treffen wird: "Natürlich haben wir eine Chance auf eine Medaille! Da hat auch keiner irgendwelche Zweifel. Das ist ein anderes Kaliber als Frankreich. Spanien ist sehr gut. Wir haben noch etwas gutzumachen vom ersten Spiel. Wir werden alles auf morgen fokussieren. Auf jeden Fall haben wir eine Chance." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RVFkcWtVYzNpZmkyd2Z6MjhNa002M1NRcHExWlJzUWpKYTZSQVRubDFsZz0=Vor dem Halbfinale gegen Frankreich gab es einen "Legendenabend" der renommiertesten Größen des deutschen Frauen-Basketballs. MagentaSport-Expertin Ireti Amojo war ebenfalls dabei. MagentaSport hat sich bei einigen Legenden über den aktuellen Stand des deutschen Frauenbasketballs umgehört.Marlies Askamp, 190 Länderspiele, EM-Bronze 1997 und erste Deutsche in der WNBA: "Es ist unglaublich! Man kann es fast nicht glauben, muss man ehrlicherweise sagen. Es kommt viel zusammen. Man hat eine Generation von Weltklassespielern, die zum genau richtigen Zeitpunkt peaken, als individuelle Spielerin, die sich auch einfach als Team gefunden haben und jetzt offensichtlich durchmarschieren."Anne Delafosse, 165 Länderspiele: "Jetzt ist der richtige Punkt, dass Deutschland die Strukturen in die richtige Richtung setzt. Ich musste damals ins Ausland flüchten, weil es die Strukturen in Deutschland nicht gab. Jetzt, mit dieser neuen Generation, mit diesem Push, diese Weltmeisterschaft in Deutschland, wäre es genau das Absprungbrett, in die richtige Richtung zu gehen."Svenja Brunckhorst, 3x3-Olympiasiegerin 2024: "Ich war sehr unmittelbar dabei. Ich habe dieses Team lange begleitet. Ich war auch Kapitänin dieser Mannschaft. Was sie jetzt gerade abreißen, macht mein Herz extrem voll, wie sie sich entwickelt haben, wie dieser Prozess war. Es war nicht immer einfach für den Frauenbasketball in Deutschland. Wir haben immer so ein Ziel gehabt: We wanna show that we belong. Das haben sie gezeigt, bei der EM, in den letzten Jahren. Dass sie bei der WM so performen, vor heimischem Publikum, Top 4. Ich krieg Pipi in den Augen." Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=TzB1b0tOU1ZNUGVETVhGZEpFd2dHaEJQRFFGa3RlRmpIaWY4WmdGeDEvYz0=Aus dem Vorlauf des Halbfinals Deutschland gegen Frankreich:Per Günther "Alles sagt nein, aber vielleicht sagt Deutschland am Ende doch ja!" Leider nein! Aber hier sind die Stimmen VOR dem deutschen Duell gegen Frankreich.Dirk Nowitzki, deutsche Basketballlegende, vor dem Spiel über seine Erinnerungen an die Berliner Halle: "Wahnsinn! Wir haben schöne Feste hier in Berlin gefeiert. Das ist eine tolle Stadt. Wir haben hier super Basketballfeste gefeiert. Das ist wieder eins. Das ist ein kleines Märchen. Jetzt sind die Mädels fürs Halbfinale qualifiziert und spielen um eine Medaille. Das ist einfach eine tolle Basketballstadt und der Support ist immer toll."...über die Entwicklung im deutschen Basketball: "Wahnsinn! Ich glaube, dass sich viel geändert und verändert hat über zwei Jahrzehnte. Es ist ein bisschen professioneller geworden. Klar, kann man noch viel verändern, vor allem im Frauenbereich. Aber es hat sich viel getan in den Strukturen: In der Bundesliga, von DBB-Seite. Die Jugendprogramme sind besser geworden. Klar kann man diskutieren, was sich noch alles verbessern muss. Aber manchmal muss man sich zurücklehnen und sagen: Es ist viel passiert im Basketball, in unserem Sport. Die Wertschätzung ist größer geworden, für Frauen und Männer. Das sieht man. Jetzt holen wir uns die Lorbeeren ein."...ob die Amerikaner anders über Deutschland und den deutschen Basketball denken: "Auf jeden Fall! Wir haben das Talent. Das haben wir gezeigt. Das haben wir auch hier gezeigt, dass wir das Talent haben. Satou ist noch nicht mal dabei und wir spielen hier um die Medaillen mit. Alle, die bei uns in der WNBA spielen, sind gute Spieler, haben Talent und zeigen, dass sie dahin gehören. Jetzt hoffe ich, dass sie alle zusammen ein tolles Spiel spielen können." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RHBEZE4vMGVIR2luUWJIY3JuMHN4QTh4T0RidnJjd3lCdkdTbUZxdHlIaz0=Olaf Lange, Bundestrainer, vor dem Spiel: "Ich glaube nicht, dass wir das unbedingt als Druck sehen. Wir sehen das als Gelegenheit und als Möglichkeit. Wir haben hart dafür gearbeitet. Der Druck ist auf Frankreich. Die Mannschaft ist Top 2 der Welt. Wir freuen uns auf die Gelegenheit. Wir sind bereit zu kämpfen und müssen sehen, dass wir basketballerisch mit der Herausforderung adäquat umgehen. Wir haben schon viel Erfahrung mit Frankreich. Das wird in Sachen Physis und Verteidigung heftig. Wir müssen sehen, dass wir offensiv die richtigen Dinge machen, um das Ganze im Spiel umzubauen."...über das Personal: "Alle sind bereit. Die medizinische Abteilung hat wieder erstklassige Arbeit geleistet. Wie es im Turnierverlauf so ist, können sich manche Sachen verbessern. Wir haben Nyara früh im Turnier nicht zu lange gespielt und da hat sich vieles zum Guten gewendet." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MkRKLzdDN1VyV1NZMTRPQVFwTGh6eG1BY0NRanhDZ0RXVWx2TWpMVk1Dbz0=Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickFrauen Basketball WM 2026 | HalbfinaleSamstag, 12.09.2026Ab 19.45 Uhr: USA - SpanienFrauen Basketball WM 2026 | Spiel um Platz 3 und FinaleSonntag, 13.09.2026Spiel um Platz 3 ab 16.00 Uhr live: Deutschland - USA/SpanienFinale ab 19.30 Uhr live: Frankeich - USA/Spanien3x3 Basketball: FIBA 3x3 Europe CupSonntag, 13.09.2026ab 12.05 Uhr: FinaltagPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6350778