Köln - Am 3. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga haben sich der 1. FC Köln und Werder Bremen mit einem 1:1 unentschieden getrennt.
In der 11. Minute erzielte Linton Maina das Führungstor für die Gastgeber. Kölns Mittelfeldspieler Tom Krauß hatte ein Zuspiel auf Bremens Verteidiger Amos Pieper abgefangen, schaltete nach der Balleroberung sofort um und bediente seinen Teamkollegen Ellyes Skhiri. Letzterer leitete anschließend das Leder auf Maina weiter, der von der halbrechten Seite im gegnerischen Strafraum aus spitzem Winkel und knapp 17 Metern ins lange Eck vollendete.
In der 69. Minute erzielte Niclas Füllkrug den Ausgleichstreffer für die Gäste. Nach einem Eckball von Werders Mittelfeldspieler Chuki von der linken Seite hatte Kölns Verteidiger Jahmai Simpson-Pusey zunächst den Kopfball von Werders Verteidiger Pieper vor die Füße von Füllkrug geklärt, der aus kurzer Distanz ins linke Eck vollendete.
Durch das Unentschieden bleibt Köln vorerst auf dem 11. Tabellenplatz, während Bremen zunächst auf den 9. Rang klettert.
In der 11. Minute erzielte Linton Maina das Führungstor für die Gastgeber. Kölns Mittelfeldspieler Tom Krauß hatte ein Zuspiel auf Bremens Verteidiger Amos Pieper abgefangen, schaltete nach der Balleroberung sofort um und bediente seinen Teamkollegen Ellyes Skhiri. Letzterer leitete anschließend das Leder auf Maina weiter, der von der halbrechten Seite im gegnerischen Strafraum aus spitzem Winkel und knapp 17 Metern ins lange Eck vollendete.
In der 69. Minute erzielte Niclas Füllkrug den Ausgleichstreffer für die Gäste. Nach einem Eckball von Werders Mittelfeldspieler Chuki von der linken Seite hatte Kölns Verteidiger Jahmai Simpson-Pusey zunächst den Kopfball von Werders Verteidiger Pieper vor die Füße von Füllkrug geklärt, der aus kurzer Distanz ins linke Eck vollendete.
Durch das Unentschieden bleibt Köln vorerst auf dem 11. Tabellenplatz, während Bremen zunächst auf den 9. Rang klettert.
© 2026 dts Nachrichtenagentur