Hamburg - Am 5. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli seinen ersten Saisonsieg eingefahren und in letzter Minute mit 1:0 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen.



Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es über weite Strecken keinem der beiden Teams, den Ball im Netz unterzubringen. Besonders die Gastgeber aus St. Pauli mussten sich vorwerfen lassen, einige vielversprechende Gelegenheiten ausgelassen zu haben.



Die Partie begann mit einem rasanten Start, bei dem beide Mannschaften früh Druck ausübten. St. Pauli zeigte sich zunächst als das aktivere Team und kam durch Ceesay und Metcalfe zu gefährlichen Abschlüssen. Wolfsburg hielt jedoch mit einer soliden Defensivleistung dagegen und setzte seinerseits durch Reese und Fischer Akzente in der Offensive.



In der zweiten Halbzeit flachte das Spiel phasenweise ab, doch es boten sich weiterhin Gelegenheiten. Wolfsburg versuchte es vermehrt mit Flanken, während St. Pauli durch Distanzschüsse gefährlich wurde. Beide Torhüter, Zielinski auf Seiten der Gäste und Voll für die Hausherren, zeigten starke Paraden und hielten ihre Teams im Spiel.



In der 88. Minute war es Joel Chima Fujita, der für die Gastgeber noch den Lucky Punch besorgte. St. Pauli klettert damit in der Tabelle auf Rang 8, Wolfsburg fällt auf Platz fünf.





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