EQS Stimmrechtsmitteilung: HELIOS SOLAR AG
Lim Ming How, Singapur hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 10.09.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 10.09.2026 über Folgendes informiert:
12.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HELIOS SOLAR AG
|Marienplatz 2
|80331 München
|Deutschland
|Internet:
|www.heliossolarag.com
|LEI Code:
|894500Q0LUCCFE8R5J14
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2398308 12.09.2026 CET/CEST
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