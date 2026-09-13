Berlin - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) drängt auf eine Rückkehr der bei der Deutschen Bahn abgeschafften Familienreservierung. "Wir sind mit der Bahn dazu im Gespräch", sagte Bilger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagsausgaben). Zuvor hatte er die Abschaffung selbst kritisiert. Der Wegfall der Familienreservierung sorge "zu Recht" für viel Unzufriedenheit, so der Bundesverkehrsminister.
Die Deutsche Bahn hatte die Familienreservierung im Juni 2025 abgeschafft. Bis dahin konnten Familien für 10,40 Euro bis zu fünf Sitzplätze gemeinsam reservieren. Seitdem muss für jeden Platz einzeln bezahlt werden, was die Kosten für Familien deutlich erhöhen kann. Die Entscheidung hatte massive Kritik von Politik und Fahrgastverbänden ausgelöst. Eine vom Verkehrsclub Deutschland gestartete Petition für die Wiedereinführung unterzeichneten mehr als 128.000 Menschen.
Bilger nahm zugleich die Bahn in puncto Familienfreundlichkeit in Schutz: "Die Bahn hat für Familien grundsätzlich viele gute Angebote", sagte er.
Die Deutsche Bahn hatte die Familienreservierung im Juni 2025 abgeschafft. Bis dahin konnten Familien für 10,40 Euro bis zu fünf Sitzplätze gemeinsam reservieren. Seitdem muss für jeden Platz einzeln bezahlt werden, was die Kosten für Familien deutlich erhöhen kann. Die Entscheidung hatte massive Kritik von Politik und Fahrgastverbänden ausgelöst. Eine vom Verkehrsclub Deutschland gestartete Petition für die Wiedereinführung unterzeichneten mehr als 128.000 Menschen.
Bilger nahm zugleich die Bahn in puncto Familienfreundlichkeit in Schutz: "Die Bahn hat für Familien grundsätzlich viele gute Angebote", sagte er.
© 2026 dts Nachrichtenagentur