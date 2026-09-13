Jakarta - In der Javasee ist in der Nacht zu Sonntag eine indonesische Fähre bei der Überfahrt von der Hauptinsel Java nach Borneo in ein Unwetter geraten und im Anschluss vom Radar verschwunden. Nach Behördenangaben kam mindestens ein Mensch ums Leben und 102 Personen wurden gerettet. Insgesamt waren 243 Personen an Bord.
Die Suche nach den verbleibenden Passagieren dauerte zunächst noch an. Die Fähre war von Surabaya zur Stadt Banjarmasin in Südkalimantan unterwegs und wurde zuletzt etwa 150 Kilometer südlich von Banjarmasin gegen 2 Uhr Ortszeit am Sonntag gemeldet. Ein Such- und Rettungsschiff sowie ein Hubschrauber wurden zur Unglücksstelle entsandt, und alle anderen Schiffe in diesem Bereich der Javasee wurden aufgefordert, nach Anzeichen von Passagieren Ausschau zu halten.
Der indonesische Archipel umfasst mehr als 17.000 Inseln, und Fähren sind eine häufig genutzte Transportform.
Die Suche nach den verbleibenden Passagieren dauerte zunächst noch an. Die Fähre war von Surabaya zur Stadt Banjarmasin in Südkalimantan unterwegs und wurde zuletzt etwa 150 Kilometer südlich von Banjarmasin gegen 2 Uhr Ortszeit am Sonntag gemeldet. Ein Such- und Rettungsschiff sowie ein Hubschrauber wurden zur Unglücksstelle entsandt, und alle anderen Schiffe in diesem Bereich der Javasee wurden aufgefordert, nach Anzeichen von Passagieren Ausschau zu halten.
Der indonesische Archipel umfasst mehr als 17.000 Inseln, und Fähren sind eine häufig genutzte Transportform.
© 2026 dts Nachrichtenagentur