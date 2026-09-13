Quartalsberichte von Adobe sind eine Wundertüte. Die letzte Zahlenveröffentlichung sorgte im Juni dieses Jahres für einigermaßen Enttäuschung. Die Aktie brach damals heftig ein. Die Zahlen für das 3. Quartal des Fiskaljahres 2026 sollten es wieder herausreißen. Sie taten es aber nicht vollumfänglich. Im Ergebnis geriet die Aktie des Softwarekonzerns abermals unter Druck. Aus charttechnischer Sicht kommt der Schwächeanfall zur Unzeit.Adobe - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de