San Francisco - Nach dem Schock eigenständiger Hacking-Attacken durch Künstliche Intelligenz fordert der Chef des grossen KI-Labors Anthropic, die Entwicklung der Technologie zu verlangsamen. Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic, machte einen solchen Vorstoss mit dem Plan, damit ein bis zwei Jahre Zeit zu gewinnen. Binnen weniger Stunden bekam er Zuspruch von Rivalen wie dem Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman, sowie Tech-Milliardär ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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