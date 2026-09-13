Mönchengladbach - Eugen Polanski ist offenbar nicht mehr Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Wie die "Rheinische Post" und der Sender Sky übereinstimmend berichten, fiel die Entscheidung am Sonntag.
Laut Sky soll die Entlassung vom Verein entschieden und Polanski am Morgen mitgeteilt worden sein. Die "Rheinische Post" schreibt wiederum, dass Polanski gegenüber der Mannschaft und Sportchef Rouven Schröder am Sonntagmorgen seinen Rücktritt erklärt habe. Die Parteien hatten den Berichten zufolge am Samstagabend noch lange zusammen gesessen. Co-Trainer Jan-Moritz Lichte soll das Amt laut Sky interimsmäßig für das Spiel gegen Mainz übernehmen, in der Länderspielpause soll dann spätestens die Nachfolge geregelt werden.
Die Fohlen hatten einen katastrophalen Saisonstart hingelegt und alle drei bisherigen Spiele verloren. Am Samstag verloren die Gladbacher 0:5 beim SC Freiburg.
Laut Sky soll die Entlassung vom Verein entschieden und Polanski am Morgen mitgeteilt worden sein. Die "Rheinische Post" schreibt wiederum, dass Polanski gegenüber der Mannschaft und Sportchef Rouven Schröder am Sonntagmorgen seinen Rücktritt erklärt habe. Die Parteien hatten den Berichten zufolge am Samstagabend noch lange zusammen gesessen. Co-Trainer Jan-Moritz Lichte soll das Amt laut Sky interimsmäßig für das Spiel gegen Mainz übernehmen, in der Länderspielpause soll dann spätestens die Nachfolge geregelt werden.
Die Fohlen hatten einen katastrophalen Saisonstart hingelegt und alle drei bisherigen Spiele verloren. Am Samstag verloren die Gladbacher 0:5 beim SC Freiburg.
© 2026 dts Nachrichtenagentur