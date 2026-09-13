Der deutsche Leitindex beendete die Handelswoche im Bereich von 25.550 Punkten. Der Verlust der wichtigen Marke von 26.000 Punkten hat sich manifestiert. Zahlreiche Belastungsfaktoren sorgten in den letzten Tagen dafür, dass der DAX in die Knie gehen musste. Dabei war es vor allem die Situation am Ölmarkt, die für Verunsicherung sorgte.Der rasante Ölpreisanstieg in den letzten Tagen hatte den Renditen der US-Staatsanleihen Beine gemacht. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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