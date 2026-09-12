Die Rheinmetall-Aktie ist deutlich unter Druck geraten und hat inzwischen eine wichtige Kursmarke unterschritten. Gleichzeitig bleibt die Bewertung des Konzerns umstritten. Während J.P. Morgan vor Gegenwind bei der künftigen Profitabilität warnt, hält Goldman Sachs an einer deutlich optimistischeren Einschätzung fest.Nicht die Aufträge sind das Problem Im Mittelpunkt steht zunehmend die Frage, wie viel Gewinn Rheinmetall mit seinen neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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