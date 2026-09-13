Mönchengladbach - Der Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat die Entlassung von Cheftrainer Eugen Polanski bestätigt. Mit ihm sei auch Co-Trainer Tobias Trulsen von seinen Aufgaben freigestellt worden, teilte der Verein am Sonntag mit.



"Trotz einer guten Vorbereitung und positiver Ansätze ist es der Mannschaft in der Bundesliga nicht gelungen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen", sagte Sportchef Rouven Schröder. "Die zuletzt gezeigten Leistungen haben zu der Entscheidung geführt, Eugen mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden."



Bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist, soll die Mannschaft zunächst interimistisch von Jan-Moritz Lichte betreut werden. Dabei wird er von Markus Gellhaus und dem Trainerteam unterstützt.



Polanski blickt auf eine lange Zeit an der Seitenlinie der Fohlen zurück. Zunächst sammelte er als Hospitant unter Dieter Hecking erste Eindrücke, ehe er im Sommer 2019 die Nachfolge von Otto Addo im Übergangsbereich antrat. Im Oktober 2021 übernahm er als Cheftrainer für ein knappes Jahr die U17, im Sommer 2022 schließlich die U23. Im September 2025 übernahm er dann nach der Trennung von Gerardo Seoane zunächst interimsmäßig Borussias Profimannschaft, und im November 2025 erhielt Polanski schließlich einen Cheftrainervertrag. In die neue Saison startete der Klub aber katastrophal. Nach den punktlosen ersten drei Spielen und dem 0:5 in Freiburg folgte deshalb jetzt die Trennung.





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