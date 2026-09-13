Ein KI-Chatbot lief technisch einwandfrei - und wurde trotzdem kaum genutzt. Erst ein Rebranding brachte bei Rewe digital den Durchbruch: 5.000 Anfragen im Monat automatisiert gelöst. Interne IT-Hotlines kommen an ihre Grenzen, je größer ein Unternehmen wird: Anfragen häufen sich, Bearbeitungszeiten steigen und das Vertrauen in den Support bröckelt. Bei der Rewe Group betraf das rund 20.000 Verwaltungsmitarbeitende und ihre Fragen von IT-Störungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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