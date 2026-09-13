Hannover - Bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen ist die Wahlbeteiligung bis zum Mittag höher ausgefallen als vor fünf Jahren.



Wie die Landeswahlleitung mitteilte, lag die Wahlbeteiligung um 12:30 Uhr bei 24,60 Prozent. Das sind 3,31 Prozentpunkte mehr als bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren. Damals hatte die Wahlbeteiligung um 12:30 Uhr bei 21,29 Prozent gelegen. Damit setzte sich der bereits um 10 Uhr festgestellte Trend fort: Zu diesem Zeitpunkt lag die Beteiligung bei 7,60 Prozent und damit 0,97 Prozentpunkte höher als bei den Kommunalwahlen im Jahr 2021.



Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Rund 6,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über die Zusammensetzungen von über 2.000 verschiedenen Kommunalparlamenten für die nächsten fünf Jahre zu entscheiden. Zugleich finden Direktwahlen zu den Landräten, Bürgermeistern und Oberbürgermeistern sowie zum Regionspräsidenten von Hannover statt. Dabei geht es nach einer Reform des Kommunalrechts um acht- statt bisher fünfjährige Amtszeiten. Das Mindestwahlalter bei den Kommunalwahlen beträgt 16 Jahre.



Zwischen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gilt der Urnengang in Niedersachsen als weiterer wichtiger Stimmungstest, der auch im politischen Berlin mit Spannung verfolgt wird. Ein schlechtes Abschneiden der CDU könnte Bundeskanzler Friedrich Merz weiter unter Druck setzen. Zudem wird mit Spannung erwartet, wie die AfD derzeit in einem westdeutschen Flächenland abschneidet. Wann das landesweite Ergebnis vorliegt, ist noch unklar.





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