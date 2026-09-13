Berlin - CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann sieht die Bundesregierung trotz der anhaltend schwachen Umfragewerte auf dem "richtigen Weg".



"Ich sehe das natürlich auch, dass Umfragewerte, die sinken, Fragezeichen hinterlassen: Sind wir auf dem richtigen Weg? Aber wir sind auf dem richtigen Weg", sagte sie im Deutschlandfunk. Als Beispiel nannte sie die geplante Rentenreform. "Wir wollen, dass die Menschen mehr Rente haben als vorher und perspektivisch sinkende Beiträge. Und das ist das, was das Ergebnis dieser Kommission ist." Das sei ein "ganz positives Bild", zu sagen, dass selbst die, die nur noch kurz zu arbeiten haben, mehr Rente haben und besonders die junge Generation deutlich mehr.



Hoppermann stärkte auch Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz den Rücken. Er könne diese Reform auch vermitteln, sagte sie. "Er steht ja als Person fest für dieses Bild der Zukunft, wohin Deutschland gehen soll und wohin sich das alles entwickeln soll." Man brauche die Möglichkeit, über Wirtschaftswachstum Dinge wie Steuerentlastungen möglich zu machen. "Deswegen muss der Fokus sein auf Wachstum", so Hoppermann.





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