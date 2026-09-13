Karlsruhe - Zum Abschluss des fünften Spieltags der 2. Bundesliga hat Energie Cottbus 3:0 beim Karlsruher SC gewonnen.



In der temporeichen ersten Halbzeit gelang den Gästen der Führungstreffer durch Lukas Michelbrink kurz vor der Pause in der 45. Minute. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schaltete Cottbus schnell um, und Michelbrink vollendete die Kombination mit einem kraftvollen Schuss in die kurze Ecke.



Nach dem Seitenwechsel baute Cottbus die Führung weiter aus. Dominik Pelivan traf in der 55. Minute mit einem platzierten Flachschuss, nachdem er die Karlsruher Abwehr mit geschickten Täuschungen überwunden hatte. Der dritte und letzte Treffer fiel in der 62. Minute, als Justin Butler nach einem Fehler in der Karlsruher Defensive den Ball flach in die linke Ecke schoss.



Durch den Sieg rückt Cottbus auf den siebten Rang vor, während der KSC auf den zwölften Platz abrutscht. Für die Lausitzer geht es am kommenden Sonntag gegen den FC St. Pauli weiter, die Karlsruher sind am Tag zuvor zu Hause gegen Nürnberg gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Heidenheim - Holstein Kiel 1:0, VfL Osnabrück - Hertha BSC 1:3.





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