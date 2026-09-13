Madrid - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat das Formel-1-Rennen in Spanien gewonnen. Als Zweiter fuhr in Madrid Max Verstappen (Red Bull) über die Ziellinie, Lando Norris (McLaren) komplettierte das Podium.
Antonelli baut damit seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft weiter aus. Norris, der von der Pole-Position gestartet war, hatte dagegen Pech mit dem Timing seines Boxenstopps und verpasste wohl vor allem deshalb den Sieg.
Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Liam Lawson (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine) und Oscar Piastri (McLaren). Arvid Lindblad (Racing Bulls) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, der einzige deutsche Fahrer, Nico Hülkenberg (Audi) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Aserbaidschan statt.
Antonelli baut damit seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft weiter aus. Norris, der von der Pole-Position gestartet war, hatte dagegen Pech mit dem Timing seines Boxenstopps und verpasste wohl vor allem deshalb den Sieg.
Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Liam Lawson (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine) und Oscar Piastri (McLaren). Arvid Lindblad (Racing Bulls) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, der einzige deutsche Fahrer, Nico Hülkenberg (Audi) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Aserbaidschan statt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur