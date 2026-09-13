Elversberg - Der FC Bayern München hat sich nur mit überraschend großer Mühe und einem 2:1 gegen den Aufsteiger SV Elversberg durchgesetzt.
Die Bayern waren zwar in der 26. Minute durch Lennart Karl in Führung gegangen, doch trotz dominanter Spielweise gelang es den Münchnern lange Zeit nicht, ihre Führung weiter auszubauen.
Elversberg zeigte sich kämpferisch und nutzte die wenigen sich bietenden Chancen effektiv. Besonders Maurice Krattenmacher, der zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, sorgte mit seinem Ausgleichstreffer in der 61. Minute für Aufsehen.
Jetzt bauten die Bayern ihr Spiel um, erhöhten den Druck und brachten mit mehreren Wechseln frischen Wind ins Spiel. Jetzt war das Weltklasse-Niveau wieder vorhanden, Harry Kane versenkte den Ball nach einer Vorlage von Pavlovic in der 72. Minute im Netz und bewahrte den Rekordmeister damit vor einer handfesten Blamage.
Die Bayern klettern damit in der Tabelle wieder auf Rang vier, Elversberg rutscht auf Platz sechs.
Die Bayern waren zwar in der 26. Minute durch Lennart Karl in Führung gegangen, doch trotz dominanter Spielweise gelang es den Münchnern lange Zeit nicht, ihre Führung weiter auszubauen.
Elversberg zeigte sich kämpferisch und nutzte die wenigen sich bietenden Chancen effektiv. Besonders Maurice Krattenmacher, der zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, sorgte mit seinem Ausgleichstreffer in der 61. Minute für Aufsehen.
Jetzt bauten die Bayern ihr Spiel um, erhöhten den Druck und brachten mit mehreren Wechseln frischen Wind ins Spiel. Jetzt war das Weltklasse-Niveau wieder vorhanden, Harry Kane versenkte den Ball nach einer Vorlage von Pavlovic in der 72. Minute im Netz und bewahrte den Rekordmeister damit vor einer handfesten Blamage.
Die Bayern klettern damit in der Tabelle wieder auf Rang vier, Elversberg rutscht auf Platz sechs.
© 2026 dts Nachrichtenagentur