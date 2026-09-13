Berlin - Die Schatzmeisterin der Jungen Union, Clara von Nathusius, übt scharfe Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Die Union habe ein Glaubwürdigkeitsproblem, und das liege auch an Merz, sagte von Nathusius am Sonntag der ARD. Das heiße auch, dass Merz nicht noch einmal zur Wahl zum Bundeskanzler antreten dürfe.



Die CDU habe die letzten Jahre nur damit verbracht, zu definieren, "gegen wen oder was wir sind, und nicht zu definieren, wofür wir stehen", sagte von Nathusius. Dahin müsse die Union jetzt dringend kommen. Die Brandmauer bezeichnete sie als ein "gescheitertes Projekt".



Mit Blick auf die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt zeigte sich von Nathusius offen für Gespräche zwischen CDU und AfD. Sie finde, wenn man eingeladen werde, sollte man erst einmal mit jedem sprechen. Die Maßstäbe ihrer Partei seien in Bund und in Ländern aber auch noch einmal anders.





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