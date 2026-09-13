Iran-Krieg, Ölpreis-Schock, Inflation, Ukraine-Gemetzel, brennende Ölpipelines im Nahen Osten, Staatsanleihen beben, KI Sorgen… Die Weltbörsen stehen unter Druck. Es ist immer wieder dieselbe Geschichte an der Börse: Wenn die Kurse steigen, wollen alle einsteigen. Sind die Kurse hoch, die Bewertungen ambitioniert, aber das Gefühl von Sicherheit lockt die Masse an. Doch wer langfristig Vermögen aufbauen und von passiven Einkommensströmen leben möchte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer