Stockholm - Die Sozialdemokraten in Schweden haben offenbar bei der Parlamentswahl die meisten Stimmen erhalten. Nach Auszählung von knapp der Hälfte der Stimmen kommt die Partei von Ex-Regierungschefin Magdalena Andersson auf 27,5 Prozent. Ob dies für eine Regierungsbildung ausreicht, bleibt jedoch unklar.
Die konservative Partei von Regierungschef Ulf Kristersson liegt bei 19,7 Prozent, während die rechtspopulistischen Schwedendemokraten auf 17,7 Prozent kommen. Der Parteienblock, der Andersson unterstützt, erzielt demnach zusammen 49,4 Prozent, während der Block von Kristersson mit den Rechtspopulisten, Christdemokraten und Liberalen auf 49,0 Prozent kommt. Insofern zeichnet sich ein enges Rennen um eine mögliche Regierungsmehrheit ab.
Rund acht Millionen Schweden waren zur Wahl aufgerufen. Der Wahlkampf drehte sich vor allem um die Themen Migration, Bandenkriminalität und eine Verschärfung des Strafrechts.
Die konservative Partei von Regierungschef Ulf Kristersson liegt bei 19,7 Prozent, während die rechtspopulistischen Schwedendemokraten auf 17,7 Prozent kommen. Der Parteienblock, der Andersson unterstützt, erzielt demnach zusammen 49,4 Prozent, während der Block von Kristersson mit den Rechtspopulisten, Christdemokraten und Liberalen auf 49,0 Prozent kommt. Insofern zeichnet sich ein enges Rennen um eine mögliche Regierungsmehrheit ab.
Rund acht Millionen Schweden waren zur Wahl aufgerufen. Der Wahlkampf drehte sich vor allem um die Themen Migration, Bandenkriminalität und eine Verschärfung des Strafrechts.
© 2026 dts Nachrichtenagentur