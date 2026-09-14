New York - Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev hat das Finale der US Open gewonnen. Er setzte sich am Sonntag in vier Sätzen mit 6:3, 7:6, 5:7 und 6:2 gegen den US-Amerikaner Ben Shelton durch.



In den ersten Satz startete Zverev optimal und holte direkt ein Break. Anschließend zeigte er sich souverän und holte mit seinem zweiten Break den ersten Satz gegen den nervös wirkenden US-Spieler.



Im zweiten Durchgang wurde Shelton mutiger, konnte aber den Deutschen nicht entscheidend unter Druck setzen. Da aber auch Zverev kein Break gelang, ging es in den Tiebreak, den der Hamburger klar für sich entschied.



Der dritte Satz gestaltete sich ähnlich ausgeglichen. Doch den Tiebreak verhinderte Shelton, indem er sein erstes Break zum Satzgewinn holte.



Anschließend meldete sich Zverev direkt mit einem Break zurück. Im Laufe des vierten Satzes machte der Hamburger mit einem weiteren Break einen großen Schritt in Richtung Titel, den er sich schließlich mit einem souveränen Aufschlagspiel sicherte.



Für Zverev ist es der zweite Grand-Slam-Titel, nachdem er im Juni die French Open gewonnen hat. Zudem ist er nach Boris Becker vor 37 Jahren erst der zweite Deutsche, der das Herren-Einzel in Flushing Meadows gewinnen konnte.





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