Berlin - CSU-Generalsekretär Martin Huber hat die Mütterrente, Prestige-Projekt seiner Partei, nach Kritik aus dem Arbeitnehmerflügel der CDU verteidigt. Huber sagte der "Bild": "Die Mütterrente ist eine Frage der Gerechtigkeit und Wertschätzung. Fast zehn Millionen Frauen in Deutschland profitieren davon."
Dennis Radtke, Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA), hatte in der "Bild am Sonntag" das Aus der Mütterrente gefordert. Huber kritisierte Radtkes Vorstoß: "Die Mütterrente wieder abzuschaffen, wäre unsozial und ungerecht. Wie ein Vorsitzender des Sozialflügels der CDU sie infrage stellen kann, ist für mich unverständlich. Für die CSU ist klar: Die Mütterrente kommt."
Dennis Radtke, Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA), hatte in der "Bild am Sonntag" das Aus der Mütterrente gefordert. Huber kritisierte Radtkes Vorstoß: "Die Mütterrente wieder abzuschaffen, wäre unsozial und ungerecht. Wie ein Vorsitzender des Sozialflügels der CDU sie infrage stellen kann, ist für mich unverständlich. Für die CSU ist klar: Die Mütterrente kommt."
© 2026 dts Nachrichtenagentur