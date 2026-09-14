KI wird in den nächsten Jahren zur Belastungsprobe für die Stromversorgung. Neue Rechenzentren benötigen gewaltige Energiemengen, gleichzeitig stoßen Netze und Erzeugungskapazitäten vielerorts an ihre Grenzen. Tech-Konzerne reagieren längst und sichern sich Strom über Jahrzehnte, investieren in Kernkraft, erneuerbare Energien und Speicher. Gleichzeitig muss die Energie innerhalb der Rechenzentren immer effizienter verteilt werden. Damit entsteht entlang der gesamten Stromversorgungskette ein neuer Milliardenmarkt und das dürfte einen neuen Superzyklus entfachen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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