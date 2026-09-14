MEGA-Fund und keiner merkt's: Amex Gold Mining erweitert sein Projekt um neue Gold-Zone!

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Gold bleibt auf hohem Niveau. Amex meldet bei 'Perron' eine neue Zone mit mächtigem Explorationspotenzial, nur rund 165 Meter unter der laufenden Rampenentwicklung.

Anzeige - Dieser Beitrag wird im Auftrag von Amex Gold Mining Inc. veröffentlicht! · Entgeltliche Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Amex Gold einen entgeltlichen Investor-Relations-Beratungsvertrag · Erstellt von: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (Geschäftsführer, JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 14. September 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

+++ Gold weiterhin auf hohem Niveau! Niedrige Kosten werden belohnt! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldmarkt liefert weiterhin ein konstruktives Umfeld, auch wenn kurzfristige Schwankungen zum Bild gehören. Als Belastungsfaktoren wurden höhere US-Erzeugerpreise und veränderte Zinserwartungen identifiziert. Für Produzenten und fortgeschrittene Entwickler zählt aber nicht nur der Tagespreis allein, sondern vor allem die Kostenposition und Umsetzbarkeit des Projekts.

Amex Gold Mining (WKN: A42G55) bietet eine interessante Kombination aus hohem Gehalt, einer bereits veröffentlichten Phase 1-Studie, moderatem Anfangskapital und zusätzlichem Explorationspotenzial, unserer Meinung nach eine nicht zu unterschätzende Chance. Dazu muss man wissen, dass die neue Gold-Discovery "Rosé'-Zone noch kein wirtschaftlich bewerteter Bestandteil des Minenplans ist.

Quelle: Amex Gold Mining Inc.

Schon abzusehen ist, dass Sie eine Perspektive liefert, welche die Story nicht unerheblicherweitern kann, wenn Bohrungen, Modellierung und eine spätere wirtschaftliche Prüfung ihre Kontinuität bestätigen.

"Perron' mit belastbarer Phase-1-Grundlage!

Doch zunächst der Reihe nach. Amex (WKN: A42G55) besitzt das "Perron'-Gold Projekt zu 100%. Das Projekt liegt im "Abitibi Greenstone Belt' im Nordwesten Québecs.

Quelle: Amex Gold Mining Inc.

Ganzjährig nutzbare Straßen, die Nähe zu Normétal und ein Flughafen in rund 30 Minuten Entfernung sowie regionale, genehmigte Aufbereitungsanlagen schaffen eine vorhandene Infrastrukturkulisse. Für Phase 1 sieht die Studie einen Untertagebau mit 1.100 tpd und externes Toll Milling in genehmigten regionalen Anlagen vor.

Quelle: Amex Gold; Eigen Darstellung

Die Kennzahlen stammen aus der NI-43-101-Feasibility Study mit Stichtag 31.03.2026 und sind Studienwerte.

Neue "Rosé'-Zone direkt unter der Rampenentwicklung!

In der Pressemitteilung vom 10.09.2026 meldete Amex die Entdeckung der "Rosé'-Zone. Die Mineralisierung beginnt etwa 165 m vertikal direkt unter der Rampenentwicklung, die für die laufende "Bulk Sample'-Phase und eine geplante spätere Mine vorangetrieben wird. Die Zonewurde bislang nur begrenzt bebohrt. Das Bohrloch, PE-26-950 enthielt sogar sichtbares Gold.

Quelle: Amex Gold Mining

Die Mineralisierung ist laut Meldung in der Tiefe und in mehreren Richtungen offen, aktuell wird eine vertikale Ausdehnung von rund 275 m und eine Streichlänge von rund 70 m beschrieben.

PE-26-934: 8,02 g/t Au (Gold) über 4,30 m , einschließlich 23,93 g/t Au und 8,80 g/t Ag (Silber) über 1,15 m; etwa 210 m vertikale Tiefe.

, einschließlich über 1,15 m; etwa 210 m vertikale Tiefe. PE-26-908: 11,78 g/t Au über 1,80 m , einschließlich 30,86 g/t Au und 4,70 g/t Ag über 0,65 m; etwa 290 m vertikale Tiefe.

, einschließlich über 0,65 m; etwa 290 m vertikale Tiefe. PE-25-878: 10,94 g/t Au über 1,20 m, einschließlich 21,22 g/t Au und 4,30 g/t Ag über 0,55 m, in etwa 280 m vertikale Tiefe.

Quelle: Amex Gold Mining

Die Nähe zur Untertageentwicklung könnte nach Unternehmensangaben Einsparungen bei der Exploration ermöglichen und spätere Bohrungen aus der Entwicklung heraus erleichtern.

Weitere Bohrergebnisse erhöhen die Datenbasis!

Neben "Rosé' meldete Amex auch neue Ergebnisse aus weiteren Bereichen von "Perron'. In der N110-Zone lieferte PEX-26-319 43,41 g/t Au über 1,20 m, einschließlich 82,70 g/t Au über 0,60 m. In der "Central Polymetallic'-Zone durchteufte PEG-25-888 4,09% Zn, 0,82 g/t Au und 2,03 g/t Ag über 1,50 m, einschließlich 11,35% Zn, 1,38 g/t Au und 3,50 g/t Ag über 0,50 m.

Das "Maiden'-Drilling auf "Perron West' läuft derzeit noch weiter. Laut Unternehmen trafen nahezu alle Bohrungen signifikante Sulfidmineralisierung und/oder Quarzgänge, weitere Analysen stehen noch aus.

Katalysatoren und nächste Meilensteine:

"Rosé': Nachbohrungen und Modellierung sollen die Ausdehnung, Geometrie und Kontinuität der Zone besser definieren.

sollen die Ausdehnung, Geometrie und Kontinuität der Zone besser definieren. Aktualisierte Mineralressourcenschätzung: Die neue Zone kann nach ausreichender Datengrundlage in eine Mineralressourcenschätzung einfließen.

Die neue Zone kann nach ausreichender Datengrundlage in eine Mineralressourcenschätzung einfließen. Aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbewertung: Danach lässt sich das mögliche wirtschaftliche Gewicht von "Rosé' belastbar einordnen.

Danach lässt sich das mögliche wirtschaftliche Gewicht von "Rosé' belastbar einordnen. Rampenentwicklung und 40.000 t-"Bulk-Sample': Die Arbeiten sollen die geologischen und betrieblichen Annahmen der Phase 1 weiter unterlegen.

Die Arbeiten sollen die geologischen und betrieblichen Annahmen der Phase 1 weiter unterlegen. "Perron West' und weitere Analysen: Ausstehende Untersuchungsergebnisse könnten die regionale Projektbasis ergänzen.

Ausstehende Untersuchungsergebnisse könnten die regionale Projektbasis ergänzen. Umsetzungsvoraussetzungen: Genehmigungen, Finanzierung, mögliche verbindliche "Toll-Milling'-Vereinbarungen sowie Bau- und Betriebsentscheidungen bleiben notwendige Bedingungen.

Eldorado Gold als strategischer Aktionär!

Eldorado Gold beteiligte sich im Rahmen einer Privatplatzierung im Umfang von rund 79,7 Mio. CAD und erhöhte den Anteil an Amex auf nichtverwässerter Basis auf rund 26,90%. Die Aktionäre bestätigten Eldorado als "Control Person" im Sinne der TSX-V-Regeln. Nach Unternehmensangaben wurden die Aktien zu Investitionszwecken erworben, weitere Pläne bestanden zum Zeitpunkt der Mitteilung nicht. Eine Übernahmeabsicht wurde bis dato nicht offengelegt. Aus unserer Sicht ist die Beteiligung aber ein strategisches Signal.

Fazit: In Windeseile geht es zu den nächsten Meilensteinen!

Amex Gold Mining (WKN: A42G55) bringt für "Perron' bereits eine veröffentlichte Phase 1-Studie mit hohen Gehalten, geplanter Produktion von rund 147.000 oz pro Jahr und einer ausgewiesenen Kostenposition von 910,- USD/oz mit. Der hohe Goldpreis ist ein unterstützender Rahmen. Mit der "Rosé'-Zone kommt nun ein direkt unter der Rampenentwicklung liegender Explorationsbereich mit sichtbarem Gold und mehreren hochgradigen Abschnitten hinzu.

Die positive Perspektive wird sich an Meilensteinen messen lassen: an Folgebohrungen, einer aktualisierten Minieralressourcenschätzung, einer aktualisierten Wirtschaftlichkeitsbewertung, dem Fortschritt bei "Bulk Sample' und Rampenentwicklung sowie an Genehmigung, Finanzierung und Verarbeitung. Gelingt es, die neue Zone "Rosé' geologisch und wirtschaftlich zu bestätigen, könnte "Perron' zusätzliches Wachstumspotenzial erhalten. Eine wahrlich spanende Story, die sich hier zusammensetzt.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

JS Research GmbH

Quellen, Einordnung und Offenlegung, Quellen und technische Grundlage

Amex Gold Mining Inc.: Pressemitteilung vom 10.09.2026 zur Entdeckung der Rosé-Zone; "NI 43-101 Technical Report and Feasibility Study for the Perron Mine, Québec, Canada", Stichtag 31.03.2026, eingereicht am 28.05.2026; Unternehmenspräsentation vom 06.07.2026; Mitteilung zur Privatplatzierung vom 18.06.2026; Reuters, Goldmarktbericht vom 11.09.2026. Eigene redaktionelle Einordnung.

Die technischen und wirtschaftlichen Angaben zu Perron beruhen auf den genannten Unternehmensquellen. Die Feasibility Study ist eine technische und wirtschaftliche Studie mit Annahmen und Prognosen. Angaben zur Rosé-Zone und zu weiteren Bohrergebnissen stammen aus der Unternehmensmitteilung; die neue Mineralisierung ist noch nicht wirtschaftlich bewertet. Bohrergebnisse sind Längen entlang des Bohrlochs und nicht zwingend wahre Mächtigkeiten.

Die in der Feasibility Study genannten Qualified Persons sind Antoine Yassa, Jérôme Augustin, Stephen Coates, Alexandre Burelle, Amélie C. Ouellet, Michael Verreault, Pierre Roy und Denys Vermette. Die Pressemitteilung zur Rosé-Zone wurde für Amex von Aaron Stone und Jérôme Augustin als Qualified Persons geprüft. Dieser Beitrag ist keine eigene technische Prüfung durch den Autor.

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Jörg Schulte hält Aktien von Amex Gold Mining. Er hält keine Optionen, Warrants, Derivate oder Shortpositionen an Amex. JS Research erstellt/verbreitet den Beitrag rein redaktionell im Rahmen der Beauftragung; weitere Market-Making-, Investmentbanking-, Lead-/Co-Lead- oder Beratungsbeziehungen zu Amex sind nicht bekannt. Eine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5% an der SRC liegt nicht vor; ein entsprechender Beratungsvertrag ist nicht bekannt.

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Verantwortlich: Jörg Schulte, JS Research GmbH. Stand: 12.09.2026.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,CA03114D1087