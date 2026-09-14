Im Jahr 2026 will Europa die Batteriefertigung ausbauen, doch ohne Rohstoffe, Zellen und Strom bleibt jedes Ziel fragil. Regeln zur CO2-Bilanz und zum Batteriepass erhöhen den Druck. Europa ist auf die Lieferketten aus Asien angewiesen. Wer die Abhängigkeit senken will, braucht eine Rohstoffversorgung, Gigafabriken und Energiespeicher. Aktuell laufen formelle Gespräche zwischen Deutschland und Kanada über ein umfassendes Canada-Germany Strategic Partnership Agreement, das auch Rohstoffe, Energie und Investitionen abdecken soll. So will man die Rohstoffsicherheit verbessern. Grund genug, sich Power Metallic Mines, Volkswagen und RWE genauer anzusehen.
Enthaltene Werte: CA73929R1055,DE0007664039,DE0007037129Den vollständigen Artikel lesen ...
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