Kupfer ist so teuer wie nie zuvor. An der LME kletterte der Preis zeitweise auf über 14.600 USD je Tonne. Gleichzeitig wächst der Bedarf durch Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität und Rüstung, während neue Minen Jahre bis zur Produktion benötigen. Die Reaktion der Branche auf die aktuellen Gegebenheiten ist eindeutig. Große Konzerne sichern sich zusätzliche Vorkommen, während Explorer mit neuen Ressourcen versuchen, die Minen von morgen zu definieren.
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