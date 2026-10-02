Drei Kaufempfehlungen in einer Woche, ein Börsenliebling im Ausverkauf und ein Rohstoff-Geheimtipp aus Kanada: Am 7. Oktober stellen sich Knorr-Bremse, Rational und Power Metallic Mines beim 20. International Investment Forum (IIF) vor - live per Video, auch für Privatinvestoren. Analysten sehen bis zu 150 % Kurspotenzial. Ob das realistisch ist, können Sie nächste Woche selbst überprüfen. Das IIF bietet eine der seltenen Gelegenheiten, hautnah mitzuerleben, was Vorstände im Kreis von Großinvestoren erzählen. Normalerweise erfahren Privatanleger das nie. Hier lesen Sie, wie Sie von exklusiven Einblicken profitieren können.
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