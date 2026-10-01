Brisante News! Evotec, DroneShield und Power Metallic Mines: Turnaround-Chancen, Rüstungsboom und Rohstoff-Geheimtipp!

Die Börsenwelt ist nicht nur derzeit ein absolutes "Tollhaus", manche würden auch liebevoll "Irrenhaus" dazu sagen. Es gibt Dinge, die widersprechen dem logischen Menschenverstand und dennoch passieren sie an der Börse, da oftmals Emotionen und Gefühle wie Gier und Angst mit im Spiel sind. Während in den modernen Laboren von Evotec nach einem Personalumbruch ein Teil der Karten neu gemischt wird, möchte DroneShield vom neuen Rüstungsboom am Himmel profitieren. In Kanada sitzt Power Metallic Mines auf einem riesigen polymetallischen Vorkommen. Jede Aktie für sich hat ihre eigene Charttechnik. Wir beleuchten die harten Fakten, schauen nach den Margen und Bilanzen und prüfen die echten Chancen. Welche dieser drei Aktien birgt großes Turnaround-Potenzial und wo drohen vielleicht noch Risiken? Lesen Sie weiter und erfahren Sie es!Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 zukunftsbilanzen.de