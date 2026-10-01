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zukunftsbilanzen.de
01.10.2026 06:46 Uhr
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Brisante News! Evotec, DroneShield und Power Metallic Mines: Turnaround-Chancen, Rüstungsboom und Rohstoff-Geheimtipp!

Die Börsenwelt ist nicht nur derzeit ein absolutes "Tollhaus", manche würden auch liebevoll "Irrenhaus" dazu sagen. Es gibt Dinge, die widersprechen dem logischen Menschenverstand und dennoch passieren sie an der Börse, da oftmals Emotionen und Gefühle wie Gier und Angst mit im Spiel sind. Während in den modernen Laboren von Evotec nach einem Personalumbruch ein Teil der Karten neu gemischt wird, möchte DroneShield vom neuen Rüstungsboom am Himmel profitieren. In Kanada sitzt Power Metallic Mines auf einem riesigen polymetallischen Vorkommen. Jede Aktie für sich hat ihre eigene Charttechnik. Wir beleuchten die harten Fakten, schauen nach den Margen und Bilanzen und prüfen die echten Chancen. Welche dieser drei Aktien birgt großes Turnaround-Potenzial und wo drohen vielleicht noch Risiken? Lesen Sie weiter und erfahren Sie es!

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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