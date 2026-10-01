Die Evotec-Aktie stieg in den letzten Wochen um +15% und startet einen neuen Erholungsversuch. Mit 3,10 € notiert der Biotech-Titel dennoch rund -94% unter seinem Rekordhoch. Der langfristige Abwärtstrend ist ungebrochen, während RSI, MACD und das bärische Elliott-Wellen-Szenario weitere Risiken anzeigen. Ist die Gegenbewegung damit nur eine kurze Atempause? Chartanalyse zur Evotec-Aktie Seit dem Rekordhoch bei rund 45,00 € befindet sich die Evotec-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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