Hannover - Bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen ist die CDU trotz Verlusten stärkste Kraft geblieben. Nach Auszählung aller 45 Wahlkreise kommen die Christdemokraten bei den Kreiswahlen auf 27,2 Prozent der Stimmen, ein Minus von 4,5 Prozent im Vergleich zu 2021. Größter Gewinner ist die AfD, die um 11,3 Prozentpunkte zulegte und jetzt auf 15,9 Prozent kommt.



Für die SPD ging es um 5,4 Prozentpunkte nach unten, sie erreichte am Sonntag noch 24,6 Prozent. Der vierte Platz ging an die Grünen mit 14,1 Prozent (-1,8 Prozentpunkte), vor der Linken mit 6,0 Prozent (+3,2 Prozentpunkte) und der FDP mit 3,7 Prozent (-2,8 Prozentpunkte). Wählergruppen kamen auf 5,1 Prozent (-0,5 Prozentpunkte), die sonstigen Parteien erreichten 3,4 Prozent (+0,5 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung lag bei 64,6 Prozent und damit um 7,6 Prozentpunkte höher als 2021.



Bei den Kommunalwahlen waren rund 6,3 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über die Zusammensetzungen von über 2.000 verschiedenen Kommunalparlamenten für die nächsten fünf Jahre zu entscheiden. Zugleich fanden Direktwahlen zu den Landräten, Bürgermeistern und Oberbürgermeistern sowie zum Regionspräsidenten von Hannover statt - in diesen Fällen sind in den größten Städten allerdings noch Stichwahlen nötig.



Der Urnengang in Niedersachsen war auch im politischen Berlin mit Spannung erwartet worden, da daraus zwischen den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin weitere Hinweise auf die politische Stimmung im Land erwartet wurden. Im Blick war dabei insbesondere, wie erstarkt die AfD in einem westdeutschen Flächenland aktuell ist.





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