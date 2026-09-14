von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr van der Haegen, Lösungen zur Kühlung von Rechenzentren machten im ersten Halbjahr 2026 etwas mehr als die Hälfte des Belimo-Umsatzwachstum und bald ein Viertel des Gesamtumsatzes aus. Kann das so weiter gehen? Lars van der Haegen: Rechenzentren bleiben ein attraktiver Wachstumsmarkt. Die Nachfrage wird durch die Digitalisierung und insbesondere durch KI-Anwendungen unterstützt. Wir erwarten weiterhin Wachstum, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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