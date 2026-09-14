Die Übernahme der Commerzbank wird immer konkreter: UniCredit hat die Kapitalerhöhung beschlossen, mit der die im Rahmen des Tauschangebots angedienten Aktien bezahlt werden sollen. Dafür wollen die Italiener exakt 96.261.635 neue eigene Aktien ausgeben. Vollzogen ist die Transaktion damit noch nicht - doch aus der bisherigen Übernahmeabsicht wird nun ein praktisch vorbereiteter Eigentümerwechsel. Das Angebot ist aktuell 41,31 € wert Das Umtauschverhältnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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