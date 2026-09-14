Die Rheinmetall-Aktie ist am Freitag um -2,54% auf 990,60 € gefallen und damit unter die Marke von 1.000 € gerutscht. Seit dem Rekordhoch bei rund 2.000 € hat sich der Kurs inzwischen halbiert. Zudem wurde die wichtige Unterstützung bei 1.112 € unterschritten. Gelingt jetzt die Stabilisierung - oder droht die nächste Abwärtswelle? Chartanalyse zur Rheinmetall-Aktie Nach mehreren gescheiterten Ausbruchsversuchen im Bereich zwischen rund 1.940 und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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