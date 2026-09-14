Kupfer bei 7 Dollar: Wer hat die nächste Mine?

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Kupfer hat gerade etwas Außergewöhnliches getan.

Dieser Artikel wurde im Auftrag von Kutcho Copper (A2JAMG) veröffentlicht.

In dieser Woche erreichte der Preis neue Rekordstände. An der LME stieg Kupfer auf über 14.700 US-Dollar pro Tonne, während der US-Markt in Schlagdistanz zu einer Marke kam, die noch vor wenigen Jahren fast absurd geklungen hätte:

7 US-DOLLAR KUPFER.

Ich denke, Anleger sollten für einen Moment innehalten und verstehen, was hier tatsächlich passiert.

Ja, Zölle spielen eine Rolle. Ja, Händler haben enorme Mengen physischen Kupfers in die Vereinigten Staaten gebracht, bevor mögliche Zölle auf raffiniertes Kupfer in Kraft treten könnten. Und ja, diese Bewegung ist volatil geworden, während Washington darüber diskutiert, ob diese Zölle letztlich tatsächlich kommen.

Aber wer sich nur auf die Zölle konzentriert, verpasst die größere Story.

Amerika kämpft um Kupfer. China braucht Kupfer. KI braucht Kupfer. Das Stromnetz braucht Kupfer. Die Rüstungsindustrie braucht Kupfer.

Und es gibt ein gewaltiges Problem.

Eine neue Kupfermine kann man nicht einfach herstellen.

Man kann sie nicht in einer Fabrik bestellen.

Man kann dieses Problem nicht nächstes Jahr lösen.

In vielen Fällen kann man es nicht einmal innerhalb von zehn Jahren lösen.

Deshalb komme ich immer wieder auf einen einfachen Gedanken zurück:

Die großen Gewinner dieses Kupfermarktes könnten am Ende jene Unternehmen sein, die bereits heute fortgeschrittene Kupferprojekte kontrollieren.

Kupfer steht fast bei 7 US-Dollar. Wie sind wir hierhergekommen?

Die unmittelbare Bewegung bei Kupfer ist verrückt.

Reuters berichtete diese Woche, dass Kupfer an der London Metal Exchange einen Rekord von 14.728 US-Dollar pro Tonne erreichte. Ein knapper werdendes globales Angebot und anhaltende Lieferungen physischen Kupfers in die Vereinigten Staaten vor möglichen Zöllen trugen zu dieser Bewegung bei.

Dieser zweite Punkt ist wichtig.

Die Vereinigten Staaten sind praktisch zu einem gigantischen Kupfermagneten geworden.

Amerikanische Käufer und Händler ziehen physisches Metall in Richtung US-Markt, weil die mögliche Zollstruktur enorme Anreize geschaffen hat, Kupfer ins Land zu bringen, bevor sich die Regeln ändern.

Allein im Juli überstiegen die US-Kupferimporte laut Reuters 220.000 Tonnen. Die Importe aus der Demokratischen Republik Kongo erreichten in diesem Monat einen Rekordwert von 53.290 Tonnen, verglichen mit weniger als 32.000 Tonnen im gesamten Jahr 2024.

Denken Sie einen Moment darüber nach.

Kupfer wird nicht einfach nur gehandelt.

Es wird physisch rund um die Welt verschoben.

Und genau das legt etwas viel Wichtigeres offen.

Der Kupfermarkt muss weltweit nicht zwangsläufig komplett leergefegt sein, damit die Preise explodieren.

Es reicht, wenn verfügbares Kupfer dort knapp wird, wo es tatsächlich gebraucht wird.

Die Zölle haben das Streichholz angezündet. Das strukturelle Defizit ist das Benzin.

Diese Unterscheidung ist entscheidend.

Ich werde nicht so tun, als wäre jeder Cent dieser Rally fundamental begründet.

Das ist er nicht.

Die US-Zollsituation hat Verzerrungen geschaffen. Und wir haben gesehen, wie schnell sich die Stimmung ändern kann, als Reuters berichtete, dass das Weiße Haus aufgrund von Sorgen über die Bezahlbarkeit erwägt, seine Entscheidung über Zölle auf raffiniertes Kupfer zu verschieben.

Aber hier kommt der Teil, der mich wirklich interessiert.

Nehmen wir den Zoll-Trade morgen komplett aus dem Markt, und das zugrunde liegende Kupferproblem ist immer noch nicht gelöst.

Es wurde keine neue Mine gebaut.

Das amerikanische Stromnetz wurde nicht modernisiert.

Der KI-Ausbau wurde nicht gestoppt.

Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist nicht verschwunden.

Die Verteidigungsausgaben wurden nicht reduziert.

Und die Erzgehalte jahrzehntealter Minen sind nicht auf magische Weise gestiegen.

Der Zoll-Trade mag die Bewegung beschleunigt haben.

Aber das strukturelle Kupferproblem war bereits vorher da.

KI hat die Kupfergleichung erneut verändert

Jetzt wird es wirklich interessant.

Jahrelang basierte die Kupfer-Bullenstory im Wesentlichen auf Elektrifizierung.

Elektrofahrzeuge.

Erneuerbare Energien.

Übertragungsleitungen.

Ladeinfrastruktur.

Diese These ist nicht verschwunden.

Aber jetzt kommt KI noch obendrauf.

S&P Global hat kürzlich eine umfangreiche Studie über die Kupfernachfrage im Zeitalter der künstlichen Intelligenz veröffentlicht. Das Ergebnis sollte die Aufmerksamkeit jedes Kupferinvestors auf diesem Planeten bekommen.

Die weltweite Kupfernachfrage könnte von ungefähr 28 Millionen Tonnen im Jahr 2025 auf 42 Millionen Tonnen bis 2040 steigen.

Das entspricht einem Anstieg von 50%.

Ohne einen bedeutenden Ausbau des Angebots könnte der Markt laut S&P bis 2040 mit einer gewaltigen Angebotslücke von 10 Millionen Tonnen konfrontiert sein.

Zehn Millionen Tonnen.

Das ist kein Rundungsfehler.

Das ist ein strukturelles Loch in einem der wichtigsten Rohstoffmärkte der Welt.

KI-Rechenzentren brauchen Strom.

Strom braucht Erzeugungskapazität.

Erzeugungskapazität braucht Übertragung.

Übertragung braucht Umspannwerke, Transformatoren, Schaltanlagen und Verkabelung.

Und Kupfer steht im Zentrum von fast allem davon.

Reuters stellte diese Woche fest, dass der KI-Investitionsboom und höhere Verteidigungsausgaben inzwischen zusätzlich zum traditionellen Industrieverbrauch zur Kupfernachfrage beitragen.

Deshalb glaube ich nicht, dass die Kupferstory bei Elektrofahrzeugen endet.

KI könnte sie sogar noch größer machen.

Hier liegt das Problem, das niemand schnell lösen kann

S&P Global schätzt, dass es durchschnittlich ungefähr 17 Jahre dauert, neues Kupferminenangebot auf den Markt zu bringen.

Siebzehn Jahre.

Das ist die Zahl, die Anleger im Kopf behalten sollten.

Wenn Kupfer morgen 7 US-Dollar erreicht, kann die Industrie nicht reagieren, indem sie nächstes Jahr einfach fünf Millionen zusätzliche Tonnen produziert.

Höhere Preise können Exploration fördern.

Höhere Preise können Finanzierungen erleichtern.

Höhere Preise können marginale Projekte wirtschaftlich machen.

Aber höhere Preise können keine Zeit produzieren.

Zuerst muss eine Lagerstätte entdeckt werden.

Dann muss gebohrt werden.

Die Ressource muss definiert werden.

Das Engineering muss abgeschlossen werden.

Umweltstudien müssen durchgeführt werden.

Genehmigungen müssen eingeholt werden.

Die Finanzierung muss stehen.

Die Infrastruktur muss gebaut werden.

Die Mine muss errichtet werden.

Sie muss in Betrieb genommen werden.

Und erst dann kann tatsächlich Kupfer produziert werden.

Genau deshalb werden fortgeschrittene Projekte während Rohstoffknappheiten so wertvoll.

Sie haben bereits Jahre dieser Uhr hinter sich gebracht.

Und genau hier kommt Kutcho Copper ins Spiel

Kutcho steht nicht irgendwo auf einem Feld und hofft, dass das erste Bohrloch Kupfer findet.

Hier handelt es sich bereits um ein hochgradiges Kupfer-Zink-Entwicklungsprojekt im Machbarkeitsstadium in British Columbia.

Die bestehende Ressource umfasst:

22,8 Millionen Tonnen mit 2,26% CuEq in den Kategorien Measured und Indicated

Das entspricht ungefähr:

1,1 MILLIARDEN Pfund enthaltenem Kupferäquivalent.

Hinzu kommen:

12,9 Millionen Tonnen mit 1,62% CuEq Inferred

mit weiteren ungefähr 460 Millionen Pfund enthaltenem Kupferäquivalent.

Halten wir hier kurz inne.

Kupfer handelt auf Rekordniveau.

Die Welt macht sich Sorgen um das zukünftige Angebot.

Neue Minen können fast zwei Jahrzehnte benötigen, bis sie in Produktion gehen.

Und Kutcho besitzt bereits ein Projekt im Machbarkeitsstadium mit mehr als einer Milliarde Pfund definiertem Kupferäquivalent in British Columbia.

Genau deshalb fühlt sich diese Story bei Kupferpreisen von über 6 US-Dollar plötzlich völlig anders an als bei 3,50 US-Dollar.

Aber Kutcho steht nicht still

Das ist wahrscheinlich der Teil der Story, den ich am spannendsten finde.

Die bestehende Kutcho-Ressource muss nicht das Ende der Story sein.

Sie könnte erst der Anfang sein.

Das Unternehmen startete sein Bohrprogramm 2026 im Juli mit zwei Bohrgeräten, die auf Hamburger, The Gap und Esso West abzielen.

Laut Kutcho handelt es sich dabei um das erste umfassende Explorationsbohrprogramm seit mehr als 15 Jahren, bei dem mehrere neue Ziele auf dem gesamten Projekt getestet werden.

Und ein Ziel sticht dabei besonders hervor.

Esso West.

Das Management bezeichnet Esso West als das höchstpriorisierte ressourcennahe Ziel des Unternehmens.

Warum?

Weil Esso West unmittelbar entlang des Streichens von einem der wertvollsten Bereiche des bestehenden Projekts liegt.

Die Esso-Lagerstätte selbst enthält:

2,6 Mio. Tonnen Indicated mit 4,4% CuEqR

und:

2,1 Mio. Tonnen Inferred mit 2,15% CuEqR.

Kutcho sagt, dass Esso ungefähr 50% des Wertes des gesamten Projekts repräsentiert.

Jetzt schauen wir uns Esso West an.

Das Ziel erstreckt sich über ungefähr 1.900 Meter entlang des Streichens und 500 Meter in Fallrichtung.

Es umfasst nahezu einen Quadratkilometer.

Und die Zielfläche ist mehr als viermal größer als die Esso-Lagerstätte selbst.

Das bedeutet nicht, dass dort vier Esso-Lagerstätten im Untergrund liegen.

Das weiß niemand, bevor die Bohrungen es beweisen.

Aber es erklärt, warum das Management so begeistert ist.

Moderne ZTEM-, VTEM-, magnetische und seismische Arbeiten haben Kutcho Möglichkeiten zur Zieldefinition gegeben, die frühere Explorationsunternehmen schlicht nicht hatten.

Und das Unternehmen bohrt dort jetzt.

Hier wird das Chance-Risiko-Verhältnis interessant

Normalerweise setzt man bei einem Junior-Explorer mit Explorationspotenzial fast vollständig auf eine Entdeckung.

Kutcho ist anders.

Unter der Explorationsthese liegt bereits ein Projekt im Machbarkeitsstadium.

Das ist ein wichtiger Unterschied.

Wenn die Exploration enttäuscht, verschwindet die bestehende Ressource nicht.

Die Machbarkeitsstudie verschwindet nicht.

Die Infrastruktur verschwindet nicht.

Aber wenn Esso West, Hamburger oder The Gap liefern?

Dann könnte plötzlich neue Mineralisierung rund um ein bereits fortgeschrittenes Entwicklungsprojekt hinzukommen - und zwar genau zu einem Zeitpunkt, an dem Kupfer auf Rekordniveau handelt.

Genau dieser asymmetrische Teil der Story interessiert mich.

Die Majors sind bereits auf Einkaufstour

Und wir müssen nicht darüber spekulieren, ob größere Bergbauunternehmen Interesse an fortgeschrittenen kanadischen Kupferprojekten haben.

Sie schreiben bereits die Schecks.

Anfang dieses Jahres vereinbarte Eldorado Gold die Übernahme von Foran Mining in einer Transaktion, die Foran mit ungefähr 3,8 Milliarden C$ bewertete.

Durch den Deal erhielt Eldorado Zugang zu Forans Kupfer-Zink-Projekt McIlvenna Bay in Saskatchewan und schuf damit einen deutlich größeren Gold- und Kupferproduzenten. Die Übernahme wurde anschließend im April abgeschlossen.

Und die M&A-Welle hört dort nicht auf.

Die strategische Bedeutung von Kupfer steht auch im Zentrum der geplanten 54 Milliarden US-Dollar schweren Kombination von Anglo American und Teck, durch die ein Bergbau-Schwergewicht mit einigen der begehrtesten Kupfer-Wachstumsassets der Branche entstehen würde.

Warum passiert das?

Weil die Majors dasselbe verstehen, was auch Anleger verstehen müssen.

Zeit kann man nicht herstellen.

Wenn die Welt in diesem Jahrzehnt mehr Kupfer braucht, kann es wesentlich einfacher sein, ein fortgeschrittenes Projekt zu kaufen, als 17 Jahre darauf zu warten, ein neues zu entdecken und zu entwickeln.

Das bedeutet nicht, dass Kutcho übernommen wird.

Aber es verändert ganz klar den strategischen Hintergrund für fortgeschrittene Kupferassets.

Und Kutcho hat still und leise das Team für genau diesen Moment aufgebaut

Das ist ein weiterer Punkt, den Anleger meiner Meinung nach nicht ignorieren sollten.

Kutcho hat nicht nur gebohrt.

Das Unternehmen hat seinen Vorstand mit Leuten neu aufgestellt, deren Erfahrung genau zur nächsten Entwicklungsphase des Projekts passt.

Andrew Kaip bringt jahrzehntelange Erfahrung in Bergbauanalyse, Geologie und Kapitalmärkten mit.

Jody Shimkus bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in Umweltpolitik und regulatorischen Angelegenheiten mit, darunter leitende Positionen innerhalb der Regierung von British Columbia.

Und Keith Peck wurde Chairman, nachdem seine Karriere Investmentbanking, Bergbautransaktionen, Projektfinanzierungen und strategische Unternehmensarbeit umfasste.

Das sind nicht die Leute, die ich erwarten würde, wenn der einzige Plan darin bestünde, ein paar Löcher zu bohren und Pressemitteilungen zu veröffentlichen.

Das sieht viel eher nach den Personen aus, mit denen man ein fortgeschrittenes Projekt umgibt, wenn es um Genehmigungen, Finanzierung, strategische Transaktionen und letztlich eine Bauentscheidung geht.

7 US-Dollar Kupfer verändern die gesamte Diskussion

Genau das hat der Markt meiner Meinung nach noch nicht vollständig verarbeitet.

Bei 3 US-Dollar Kupfer kämpfen Entwickler um Aufmerksamkeit.

Bei 4 US-Dollar werden Projekte interessant.

Bei 5 US-Dollar beginnen die Majors zu rechnen.

Und wenn Kupfer an die Marke von 7 US-Dollar pro Pfund klopft, kommt jedes fortgeschrittene hochgradige Kupferasset wieder auf den Tisch.

Die Wirtschaftlichkeit verändert sich.

Der strategische Wert verändert sich.

Die Dringlichkeit verändert sich.

Und am wichtigsten: Der Wert der Zeit, die bereits in die Entwicklung eines Projekts investiert wurde, verändert sich.

Kutcho hat bereits Jahre damit verbracht, diesen Prozess voranzutreiben.

Und genau in dem Moment, in dem Kupferknappheit zu einem globalen Thema wird, drehen sich beim Unternehmen zwei Bohrgeräte auf Zielen, die das bestehende Projekt möglicherweise deutlich vergrößern könnten.

Das Timing könnte kaum besser sein.

Mein Schlussgedanke

Ich habe kein Interesse daran, Lesern zu erzählen, dass Kupfer jetzt direkt auf 8 oder 10 US-Dollar steigt.

Niemand weiß das.

Der Zoll-Trade könnte sich auflösen.

Kupfer könnte heftig korrigieren.

Rohstoffmärkte tun das immer wieder.

Aber darum geht es bei der eigentlichen These inzwischen gar nicht mehr.

Die größere Frage lautet, ob weltweit genug neues Kupferangebot entsteht, um in den kommenden 10 bis 15 Jahren die Nachfrage aus KI, Stromnetzen, Elektrifizierung, Verteidigung und normalem Wirtschaftswachstum zu decken.

Die Hinweise sprechen zunehmend für nein.

S&P Global erwartet, dass die Kupfernachfrage bis 2040 um 50% steigt, und warnt ohne erhebliches Angebotswachstum vor einer möglichen Lücke von 10 Millionen Tonnen.

Die Entwicklung neuer Minen dauert im Durchschnitt ungefähr 17 Jahre.

Kupfer hat gerade auf Rekordniveau gehandelt.

Und große Bergbauunternehmen geben bereits Milliarden aus, um sich fortgeschrittene Kupferassets zu sichern.

Währenddessen kontrolliert Kutcho Copper bereits ein hochgradiges Kupfer-Zink-Projekt im Machbarkeitsstadium in British Columbia mit mehr als 1,1 Milliarden Pfund enthaltenem Kupferäquivalent in den Kategorien Measured und Indicated, weiteren 460 Millionen Pfund in der Kategorie Inferred und dem ersten umfassenden Multi-Target-Explorationsprogramm seit mehr als 15 Jahren.

Das ist das Setup.

Die Welt braucht mehr Kupfer.

Der Markt beginnt endlich, diese Realität einzupreisen.

Aber die Minen, die die Welt morgen brauchen wird, müssen heute bereits existieren.

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