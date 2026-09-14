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Flucht aus dem Dollar? Gold explodiert - und hier wurden historische 80,4 g/t erbohrt
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14.09.26 | 08:10
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