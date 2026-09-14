Sursee - Die Calida Group ist im Streit um den Verkauf ihrer Gartenmöbelsparte Lafuma Mobilier zu Schadenersatz von rund 6,4 Millionen Euro verurteilt worden. Das zuständige Handelsgericht in Paris gab einer Klage der Käuferin Peugeot Frères Industrie in erster Instanz teilweise statt, wie Calida am Montag mitteilte. Peugeot Frères hatte ursprünglich 39 Millionen Euro gefordert. Die Ansprüche stehen im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag vom 30. Juli ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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